В центре Краснодара возле университета физкультуры частично ограничат движение

В Краснодаре на улице Буденного с 12 сентября по 25 октября частично ограничат движение автомобилей из-за строительства теплотрассы

Такие меры приняли в связи со строительством теплотрассы.

«В связи с этим временно ограничат движение транспорта: по правой полосе на выезд из центральной части города от дома № 182 до № 196, а также по левой полосе при движении в центр от пресечения с улицей Янковского до дома № 182. Чтобы минимизировать повреждения дорожного полотна, теплотрассу проложат так называемым "закрытым способом", с минимальными разрытиями», — пояснил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

Для водителей установят соответствующие дорожные знаки, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.