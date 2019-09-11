В центре Краснодара возле университета физкультуры частично ограничат движение

Краснодарский край

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В Краснодаре на улице Буденного с 12 сентября по 25 октября частично ограничат движение автомобилей из-за строительства теплотрассы

Такие меры приняли в связи со строительством теплотрассы.

«В связи с этим временно ограничат движение транспорта: по правой полосе на выезд из центральной части города от дома № 182 до № 196, а также по левой полосе при движении в центр от пресечения с улицей Янковского до дома № 182. Чтобы минимизировать повреждения дорожного полотна, теплотрассу проложат так называемым "закрытым способом", с минимальными разрытиями», — пояснил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

Для водителей установят соответствующие дорожные знаки, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Кроме того, с 12 сентября на улице Дзержинского, в районе «Баскет-холла», частично ограничат движение автомобилей из-за ремонта водопровода. Специалисты заменят 100 метров сетей — вместо старых труб уложат новые пластиковые. В мае в краевом центре на улице Красной уже реконструировали 2,3 км магистрального водопровода. 

ЖКХ Краснодар Транспорт

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