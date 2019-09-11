В сочинском «Сириусе» будут учить студентов кибербезопасности
Участниками новой образовательной программы по кибербезопасности в сочинском центре «Сириус» станут 40 студентов — победителей всероссийского соревнования
Программа по кибербезопасности создана образовательным фондом «Талант и успех» при поддержке «Ростелекома» и дочерней компании «Ростелеком-Солар». Пройти обучение предложили 40 студентам 1-4 курсов, победившим во всероссийском соревновании по информационной безопасности «Кибервызов: Новый уровень».
Чтобы приблизить лабораторную базу к инфраструктуре реального предприятия, технологические решения для занятий предоставят партнеры «Ростелеком-Солар» — компании «ИнСАТ», Entensys и Positive Technologies. Отдельные занятия посвящены профессиональной этике и требованиям к специалисту по кибербезопасности.
Образовательная программа включает занятия по защите веб-приложений, изучению векторов атак, реверс-инжиниринга и компьютерной криминалистики. Практические занятия со студентами проведут преподаватели в сфере информационной безопасности и специалисты «Ростелеком-Солар», национального провайдера технологий и сервисов кибербезопасности.
Смену завершит тестовое задание — изменить иллюминацию «Колеса Времени» в «Сочи Парке». Для этого ИТ-специалисты парка создадут отдельную инфраструктуру, имитирующую управление аттракционом.
Академическими партнерами программы выступили МГУ имени М. В. Ломоносова и Самарский госуниверситет. Кураторы со стороны индустриального партнера — старший вице-президент ПАО «Ростелеком» по организационному развитию и управлению персоналом Галина Рысакова и вице-президент ПАО «Ростелеком» по информационной безопасности Игорь Ляпунов.
«Лучшие выпускники получат предложения о трудоустройстве и стажировках у наших партнеров», — пообещала Елена Шмелева, руководитель Фонда «Талант и успех».
«Как лидеры рынка мы должны создать эффективную общенациональную программу, развивающую таланты и формирующую кадровый резерв в области информационной безопасности. Образовательные проекты "Ростелекома" выполняют эту задачу через цепочку взаимодействия "школа — вуз — работодатель". Следуя этой концепции, в прошлом году мы провели смену по кибербезопасности для одаренных школьников старших классов, в этом году она ориентирована на студентов, лучшие из которых в дальнейшем попадут на стажировку в центр мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC», — отметил Игорь Ляпунов.
Образовательный Фонд «Талант и успех» создан в декабре 2014 года. Его цель — поиск, обучение и дальнейшее профессиональное сопровождение детей и молодежи, проявивших себя в науке, искусстве, спорте и технике. Основанный фондом в Сочи центр «Сириус» ежемесячно посещает до 800 детей 10-17 лет со всей России. За четыре года выпускниками «Сириуса» стали 31 тыс. 155 школьников. С 2018 года «Сириус» регулярно ведет интенсивное обучение студентов, включая своих выпускников.
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