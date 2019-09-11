В сочинском «Сириусе» будут учить студентов кибербезопасности

Участниками новой образовательной программы по кибербезопасности в сочинском центре «Сириус» станут 40 студентов — победителей всероссийского соревнования

Программа по кибербезопасности создана образовательным фондом «Талант и успех» при поддержке «Ростелекома» и дочерней компании «Ростелеком-Солар». Пройти обучение предложили 40 студентам 1-4 курсов, победившим во всероссийском соревновании по информационной безопасности «Кибервызов: Новый уровень».

Чтобы приблизить лабораторную базу к инфраструктуре реального предприятия, технологические решения для занятий предоставят партнеры «Ростелеком-Солар» — компании «ИнСАТ», Entensys и Positive Technologies. Отдельные занятия посвящены профессиональной этике и требованиям к специалисту по кибербезопасности.

Образовательная программа включает занятия по защите веб-приложений, изучению векторов атак, реверс-инжиниринга и компьютерной криминалистики. Практические занятия со студентами проведут преподаватели в сфере информационной безопасности и специалисты «Ростелеком-Солар», национального провайдера технологий и сервисов кибербезопасности.

Смену завершит тестовое задание — изменить иллюминацию «Колеса Времени» в «Сочи Парке». Для этого ИТ-специалисты парка создадут отдельную инфраструктуру, имитирующую управление аттракционом.

Академическими партнерами программы выступили МГУ имени М. В. Ломоносова и Самарский госуниверситет. Кураторы со стороны индустриального партнера — старший вице-президент ПАО «Ростелеком» по организационному развитию и управлению персоналом Галина Рысакова и вице-президент ПАО «Ростелеком» по информационной безопасности Игорь Ляпунов.