В Пашковском районе Краснодара хотят открыть начальную школу в здании 1952 года

Планируется, что ее разместят в Центре общего и дополнительного образования «Перспектива». Двухэтажное здание 1952 года постройки. В разное время там были общеобразовательная школа, учебно-производственный комбинат, техникум. Центр допобразования для детей открыли в 2017 году. В нем есть бесплатные кружки и секции раннего развития, робототехники, компьютерной грамотности, иностранных языков, хореографии, прикладного творчества.

С июня помещения капитально ремонтируют. Рабочие уже устанавливают новую кровлю. Одновременно ремонтируют фасад. Здание оснастят современным оборудованием. На время работ для воспитанников занятия проводят в спортшколе № 1, а также школах № 49 и 57.

После ремонта в здании будут вести занятия для учеников начальной школы № 57. Помещение будет вмещать до 200 человек. Все они будут учиться в первую смену.