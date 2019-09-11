В Пашковском районе Краснодара хотят открыть начальную школу в здании 1952 года
В Пашковском жилом районе Краснодара в 2020 году хотят открыть дополнительную начальную школу
Планируется, что ее разместят в Центре общего и дополнительного образования «Перспектива». Двухэтажное здание 1952 года постройки. В разное время там были общеобразовательная школа, учебно-производственный комбинат, техникум. Центр допобразования для детей открыли в 2017 году. В нем есть бесплатные кружки и секции раннего развития, робототехники, компьютерной грамотности, иностранных языков, хореографии, прикладного творчества.
С июня помещения капитально ремонтируют. Рабочие уже устанавливают новую кровлю. Одновременно ремонтируют фасад. Здание оснастят современным оборудованием. На время работ для воспитанников занятия проводят в спортшколе № 1, а также школах № 49 и 57.
После ремонта в здании будут вести занятия для учеников начальной школы № 57. Помещение будет вмещать до 200 человек. Все они будут учиться в первую смену.
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«Сейчас мы делаем основной упор на создание новых мест для учеников и строительство новых школ, при этом не менее важная задача — развитие дополнительного образования. Реконструкция позволит значительно улучшить функционал здания. Мы откроем здесь полноценную начальную школу», — сказал мэр Евгений Первышов.
По его словам, в новой школе будет столовая и спортивный зал. После уроков дети смогут оставаться на дополнительное занятия. В центре собираются ввести еще несколько новых программ дополнительного образования, например, китайский язык и логоритмику.
Директор центра Ольга Ращектаева отметила, что дополнительные занятия будут проводить с 16:00 до 20:00. Их смогут посещать до 450 человек в одну смену.
Капремонт здания собираются завершить в декабре. Начальная школа начнет работать 1 сентября 2020 года, сообщили 11 сентября в пресс-службе администрации Краснодара.
Юга.ру писали, что некоторые школы Краснодара переполнены. Например, в этом году в новой школе на улице Героя Аверкиева открыли 24 первых классов. В прошлом году рекордное количество первых классов — 22 — сформировали в школе по Яцкова (филиал школы № 66). Мэр Краснодара 3 сентября заявил, что город должен строить в год по десять школ.
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