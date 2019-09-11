В центре Краснодара машина такси спровоцировала ДТП с двумя пострадавшими, проехав на красный свет

Краснодарский край

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В Краснодаре на улице Красной 11 сентября произошла авария с участием автомобиля такси и еще одной легковушки

ДТП случилось в 6:20 на пересечении улиц Красной и Пашковской.

Руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко рассказал порталу Юга.ру, что 36-летний местный житель, управляя автомобилем Renault службы такси, ехал по улице Красной от Буденного в сторону Горького. Он проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Renault, который двигался по улице Пашковской в сторону Рашпилевской. После удара машина службы такси врезалась в бордюр, а второй автомобиль — в фонарь. 

По предварительной информации, в больницу с различными травмами доставили двух пассажиров такси. Вторым легковым автомобилем управлял 60-летний житель Адыгеи. В этой машине пассажиров не было. Количество пострадавших уточняется. Известно, что водители не пострадали и остались на месте происшествия.

Юга.ру ранее писали о ДТП с участием машин служб такси. Так, год назад в Краснодаре водитель такси устроил смертельное ДТП на улице 1 Мая. А в мае этого года таксист погиб после столкновения с грузовиком.

ДТП Краснодар

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