В центре Краснодара машина такси спровоцировала ДТП с двумя пострадавшими, проехав на красный свет
В Краснодаре на улице Красной 11 сентября произошла авария с участием автомобиля такси и еще одной легковушки
ДТП случилось в 6:20 на пересечении улиц Красной и Пашковской.
Руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко рассказал порталу Юга.ру, что 36-летний местный житель, управляя автомобилем Renault службы такси, ехал по улице Красной от Буденного в сторону Горького. Он проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Renault, который двигался по улице Пашковской в сторону Рашпилевской. После удара машина службы такси врезалась в бордюр, а второй автомобиль — в фонарь.
По предварительной информации, в больницу с различными травмами доставили двух пассажиров такси. Вторым легковым автомобилем управлял 60-летний житель Адыгеи. В этой машине пассажиров не было. Количество пострадавших уточняется. Известно, что водители не пострадали и остались на месте происшествия.
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