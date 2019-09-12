Страховая компания ВСК выбрала лучшего вратаря-блогера
В московских «Лужниках» в честь Дня города провели футбольный турнир среди блогеров
В матче приняли участие восемь команд, которые состояли из блогеров, увлекающихся футболом. Среди них были профессиональные молодые футболисты, рассказывающие о своих спортивных достижениях в социальных сетях.
Лучшей командой признали OG, которую возглавлял киберспортсмен Антон Кленов. Второе место досталось дружине 2DROTS — одному из крупнейших футбольных ютуб-каналов. Бронзу взяла команда GUT, которую возглавил блогер Герман «Эль классико», сообщили в пресс-службе компании ВСК.
Страховой дом ВСК учредил специальную номинацию «Лучший вратарь турнира». По результатам состязаний приз от компании вручили Андрею Белову — голкиперу команды 2DROTS.
«Страховой дом ВСК 27 лет защищает здоровье и имущество своих клиентов. Мы точно знаем, что такое надежная защита, поэтому сегодня вручаем приз самому надежному стражу ворот на этом турнире. От ВСК желаем ему новых выдающихся достижений», — сказала руководитель департамента маркетинговых коммуникаций и PR ВСК Элеонора Марталлер.
Участников турнира поприветствовал капитан сборной России на чемпионате мира по футболу 2018 года Игорь Акинфеев. Страховой дом и Акинфеев реализуют благотворительный проект «Пенальти» в поддержку талантливых детей и начинающих молодых футболистов.
Каждый, кто покупает полис ВСК по программам КАСКО, страхования жилья, здоровья и путешествий, может получить защиту на специальных условиях и внести свой вклад в развитие детско-юношеского спорта страны. Для этого при покупке страховых продуктов на сайте или в мобильном приложении «ВСК страхование» нужно ввести промокод PENALTY.
Часть денег, полученных от продажи полисов, направят в благотворительный фонд «Страна футбола», учрежденный Акинфеевым. Этот фонд создали для обучения и сопровождения талантливых детей и начинающих футболистов. Подробную информацию о проекте можно получить на сайте penalty.vsk.ru.
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