Страховая компания ВСК выбрала лучшего вратаря-блогера

В матче приняли участие восемь команд, которые состояли из блогеров, увлекающихся футболом. Среди них были профессиональные молодые футболисты, рассказывающие о своих спортивных достижениях в социальных сетях.

Лучшей командой признали OG, которую возглавлял киберспортсмен Антон Кленов. Второе место досталось дружине 2DROTS — одному из крупнейших футбольных ютуб-каналов. Бронзу взяла команда GUT, которую возглавил блогер Герман «Эль классико», сообщили в пресс-службе компании ВСК.

Страховой дом ВСК учредил специальную номинацию «Лучший вратарь турнира». По результатам состязаний приз от компании вручили Андрею Белову — голкиперу команды 2DROTS.

«Страховой дом ВСК 27 лет защищает здоровье и имущество своих клиентов. Мы точно знаем, что такое надежная защита, поэтому сегодня вручаем приз самому надежному стражу ворот на этом турнире. От ВСК желаем ему новых выдающихся достижений», — сказала руководитель департамента маркетинговых коммуникаций и PR ВСК Элеонора Марталлер.