В Краснодаре нашли пропавшего 10-летнего мальчика

Мальчик жив. С ним все в порядке, уточняется в группе «Поисковый отряд Лиза Алерт Краснодарский край» в соцсети «ВКонтакте».

Мальчик ушел из дома на улице Шевцова около 18:00 9 сентября. После этого он домой не возвращался . Его объявили в розыск.

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: WhatsApp, Telegram или на почту.