В Краснодаре нашли пропавшего 10-летнего мальчика
В Краснодаре вечером 10 сентября нашли десятилетнего Руслана Васильева, который накануне ушел из дома и пропал
Мальчик ушел из дома на улице Шевцова около 18:00 9 сентября. После этого он домой не возвращался. Его объявили в розыск.
Руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко рассказал порталу Юга.ру, что ребенка нашли около 21:00 в Музыкальном микрорайоне.
Мальчик жив. С ним все в порядке, уточняется в группе «Поисковый отряд Лиза Алерт Краснодарский край» в соцсети «ВКонтакте».
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