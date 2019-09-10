В районе краснодарского «Баскет-холла» частично ограничат движение машин

В Краснодаре с 12 сентября на улице Дзержинского частично ограничат движение автомобилей из-за ремонта водопровода

Водители не смогут проехать по двум из четырех полос от улицы Дзержинского, 231 («Баскет-холл») на протяжении 100 метров в сторону торгового центра «Красная Площадь».

Такие меры приняли в связи с реконструкцией водопроводных сетей на улице Дзержинского. Ремонт начнут стартуют 12 сентября. Специалисты заменят 100 метров водопровода.

Директор по производству ООО «Краснодар Водоканал» Станислав Гераськов рассказал, что сети обеспечивают водой северную часть Краснодара.

«Специалисты выполнят укладку новых пластиковых труб диаметром 600 мм. Работы по реконструкции участка планируем завершить до конца сентября», — добавил Гераськов.

По его словам, реконструкцию проводят для улучшению качества услуг для горожан, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.