Фестивальный оркестр имени Бриттена-Шостаковича даст пять концертов в России

Концерт в Сочи состоится 10 сентября в 19:30 на площадке образовательного центра «Сириус» (Медиацентр, Олимпийский проспект, 1). Кроме того, 12 и 14 сентября коллектив сыграет в Москве, а 15 сентября в 19:00 в Санкт-Петербурге в Большом зале академической филармонии им. Шостаковича. Также оркестр даст семь концертов на ведущих площадках в Великобритании.



Фестивальный оркестр им. Бриттена-Шостаковича — уникальный двунациональный оркестр, объединяющий лучших молодых музыкантов из России и Великобритании. Его создание приурочено к проведению года музыки России и Великобритании в 2019 году. По замыслу авторов проекта, музыкальный коллектив должен объединить самых талантливых артистов и ценителей искусства двух стран и укрепить российско-британские культурные связи. Возглавляет коллектив Ян Латам-Кениг — британский дирижер, который много лет живет в России и является художественным руководителем театра Новая Опера им. Колобова в Москве.



Репетиции оркестра прошли в центре «Сириус» образовательного фонда «Талант и успех», учрежденного в 2014 году по инициативе президента России Владимира Путина, который возглавил его попечительский совет.