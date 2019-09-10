Фестивальный оркестр имени Бриттена-Шостаковича даст пять концертов в России
Фестивальный оркестр имени Бриттена-Шостаковича 10 сентября проведет концерт в Сочи в рамках выступлений по России при поддержке «Роснефти»
Концерт в Сочи состоится 10 сентября в 19:30 на площадке образовательного центра «Сириус» (Медиацентр, Олимпийский проспект, 1). Кроме того, 12 и 14 сентября коллектив сыграет в Москве, а 15 сентября в 19:00 в Санкт-Петербурге в Большом зале академической филармонии им. Шостаковича. Также оркестр даст семь концертов на ведущих площадках в Великобритании.
Фестивальный оркестр им. Бриттена-Шостаковича — уникальный двунациональный оркестр, объединяющий лучших молодых музыкантов из России и Великобритании. Его создание приурочено к проведению года музыки России и Великобритании в 2019 году. По замыслу авторов проекта, музыкальный коллектив должен объединить самых талантливых артистов и ценителей искусства двух стран и укрепить российско-британские культурные связи. Возглавляет коллектив Ян Латам-Кениг — британский дирижер, который много лет живет в России и является художественным руководителем театра Новая Опера им. Колобова в Москве.
Репетиции оркестра прошли в центре «Сириус» образовательного фонда «Талант и успех», учрежденного в 2014 году по инициативе президента России Владимира Путина, который возглавил его попечительский совет.
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