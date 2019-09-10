Вор в законе Циркач рассказал о причастности Шакро Молодого к убийству Вадика Краснодарского
Вор в законе Олег Пирогов, известный как Циркач, на встрече с лидером воровского клана Абхазии Мерабом рассказал об убийстве Вадика Краснодарского в 2015 году
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Кто такой Вадик Краснодарский? Вадима Иваненко в правоохранительных органах считали человеком вора в законе Деда Хасана (Аслана Усояна) в Краснодарском крае. Последнего в 2013 году застрелили из снайперской винтовки у ресторана в центре Москвы. Среди версий убийства выдвигалось, что заказчиками устранения Усояна могли быть преступные авторитеты из Азербайджана Ровшан Джаниев и Мераб Джангвеладзе.
Вадика Краснодарского осудили в ноябре 2007 года за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести и приговорили к 1 году и 10 месяцам лишения свободы. В 2008 году его «короновали».
В 2011 году Иваненко задержали в одной из бань Подмосковья вместе с Олегом Пироговым (Циркачом) по подозрению в незаконном хранении наркотиков. Однако на следующий день его отпустили под залог. На тот момент у кубанского вора в законе было уже семь судимостей и свыше 18 отсиженных лет. В мае вора в законе снова задержали, уже по подозрению в организации преступного сообщества, но в августе того же года отпустили под домашний арест по состоянию здоровья, а дело вскоре закрыли. В 2013 году Иваненко вновь задержали в Горячем Ключе.
В феврале 2015 года Иваненко был убит в турецкой Анталье. Подозреваемыми стали преступники Монгол и Циркач.
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При чем здесь Шакро Молодой? Захария Калашова (Шакро Молодого) в 2018 году посадили за вымогательство на девять лет и десять месяцев. ИА «Прайм Крайм» 8 сентября рассказало, что Циркач недавно встретился с лидером сухумского воровского клана Мерабом Джангвеладзе (Сухумским), где рассказал о причастности Шакро к убийству Вадика Краснодарского. По информации издания, убийство Иваненко было совершено «в обход воровских законов». Это может серьезно повлиять на авторитет Калашова.
8 сентября Шакро Молодой заявил о намерении выйти на свободу по УДО.
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