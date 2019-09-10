«Магнит» стал партнером Российского футбольного союза

Генеральный директор компании «Магнит» Ян Дюннинг и президент РФС Александр Дюков подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Стороны договорились о совместном создании и реализации ряда мероприятий, направленных на продвижение российского футбола. Документ рассчитан до 2021 года с возможностью продления еще на два года.

«Магнит» и РФС собюраются сотрудничать в области популяризации российского футбола и здорового образа жизни, развития культуры поддержки сборной и содействия развитию детско-юношеского футбола. Соглашение включает создание и проведение совместных мероприятий и спецпроектов, в том числе кросс-брендовых и промо-акций как на базе розничной сети, так и в рамках спортивных событий. «Магнит» также планирует заниматься развитием экологической культуры в местах проведения спортивных мероприятий и в магазинах сети, сообщили в пресс-службе сети.

«"Магнит" — один из лидеров российского ретейла. В компании работают сотни тысяч сотрудников, а ее бренд — один из самых узнаваемых в стране. Кроме того, "Магнит" известен как социально ответственная компания, которая реализует целый ряд спортивных и экологических инициатив. Партнерство РФС и "Магнита" откроет новые возможности для широкой популяризации спорта и здорового образ жизни в России, позволит нам вместе привлекать к футболу детско-юношескую аудиторию, проводить совместные мероприятия, обмениваться идеями и опытом реализации проектов», — отметил Дюков.