«Магнит» стал партнером Российского футбольного союза
Розничная сеть «Магнит» в сентябре стала партнером Российского футбольного союза (РФС) и национальной сборной по футболу
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Генеральный директор компании «Магнит» Ян Дюннинг и президент РФС Александр Дюков подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Стороны договорились о совместном создании и реализации ряда мероприятий, направленных на продвижение российского футбола. Документ рассчитан до 2021 года с возможностью продления еще на два года.
«Магнит» и РФС собюраются сотрудничать в области популяризации российского футбола и здорового образа жизни, развития культуры поддержки сборной и содействия развитию детско-юношеского футбола. Соглашение включает создание и проведение совместных мероприятий и спецпроектов, в том числе кросс-брендовых и промо-акций как на базе розничной сети, так и в рамках спортивных событий. «Магнит» также планирует заниматься развитием экологической культуры в местах проведения спортивных мероприятий и в магазинах сети, сообщили в пресс-службе сети.
«"Магнит" — один из лидеров российского ретейла. В компании работают сотни тысяч сотрудников, а ее бренд — один из самых узнаваемых в стране. Кроме того, "Магнит" известен как социально ответственная компания, которая реализует целый ряд спортивных и экологических инициатив. Партнерство РФС и "Магнита" откроет новые возможности для широкой популяризации спорта и здорового образ жизни в России, позволит нам вместе привлекать к футболу детско-юношескую аудиторию, проводить совместные мероприятия, обмениваться идеями и опытом реализации проектов», — отметил Дюков.
Как писали Юга.ру, основатель сети «Магнит» Сергей Галицкий создал футбольный клуб «Краснодар» в 2008 году, а в 2010-м открылась Академия «быков». После ухода из «Магнита» в марте 2018 года Галицкий сказал, что хочет заниматься развитием детско-юношеского футбола.
В феврале 2019 года президент ФК «Краснодар» вошел в состав исполкома РФС. Его выбрали в качестве представителя клубов высшего дивизиона. В апреле бизнесмен возглавил комитет детско-юношеского футбола РФС.
Юга.ру собрали список инициатив бизнесмена, призванных изменить российский футбол.
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