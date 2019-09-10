Tele2 стал первым по темпам строительства сети LTE

Оператор Tele2 за семь месяцев в три раза увеличил количество базовых станций LTE

По темпам развития инфраструктуры LTE с конца 2017 года Tele2 опередил других операторов связи. С января по июль 2019-го компания увеличила количество базовых станций этого стандарта почти на 34%. По общему количеству базовых станций LTE Tele2 приблизилась к оператору, занимающему вторую позицию, — разрыв сократился до 460 районов электрических сетей (РЭС).

По данным Роскомнадзора, в январе-июне cуммарное количество базовых станций Tele2 выросло до 170 тыс. 958. Такая динамика почти в два раза превосходит результат ближайшего конкурента — число его РЭС увеличилось на 8%. По общему числу базовых станций Tele2 занимает третью позицию в отрасли.

По итогам второго квартала 2019 года число активных пользователей увеличилось на 52%. Кроме того, весной 2019 года Tele2 запустила сети 4G/3G/2G в Ярославской и Ивановской областях. Уже на старте они покрыли территорию, где проживает более 95% населения, сообщили 9 сентября в пресс-службе компании.