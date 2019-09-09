В Анапе назвали победителей «Киношока»

Торжественная церемония прошла на Летней эстраде. В этом году участники фестиваля состязались в пяти конкурсах: документальные, телевизионные, детские, полно- и короткометражные фильмы.

В конкурсе документальных фильмов дипломы получили российские ленты «Повесть о настоящем Фиссоне» и «Летсплей». Награду за лучший фильм присудили российской картине «Параджанов. Тарковский. Антипенко. Светотени». В номинации короткого метра жюри отметило дипломами фильмы «Красиво жить» (Россия) и «Пляж/Лес/Тамбур» (Беларусь). Лучшим фильмом признали «Холодную комнату» (Россия). Победителей в конкурсе «ТВ-Шок» выбирали зрители. Третье место получил фильм «Держись за облака» (Беларусь), второе — «На краю» (Россия), первое — «Медное солнце» (Россия). В конкурсе «Киномалышок» победителя выбирали дети в кинотеатрах Анапы, Крымска, Темрюка и Новороссийска. Здесь лидером стала «Водяная».