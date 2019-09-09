В Анапе назвали победителей «Киношока»
В Анапе 8 сентября назвали победителей 28-го фестиваля «Киношок»
Торжественная церемония прошла на Летней эстраде. В этом году участники фестиваля состязались в пяти конкурсах: документальные, телевизионные, детские, полно- и короткометражные фильмы.
В конкурсе документальных фильмов дипломы получили российские ленты «Повесть о настоящем Фиссоне» и «Летсплей». Награду за лучший фильм присудили российской картине «Параджанов. Тарковский. Антипенко. Светотени». В номинации короткого метра жюри отметило дипломами фильмы «Красиво жить» (Россия) и «Пляж/Лес/Тамбур» (Беларусь). Лучшим фильмом признали «Холодную комнату» (Россия). Победителей в конкурсе «ТВ-Шок» выбирали зрители. Третье место получил фильм «Держись за облака» (Беларусь), второе — «На краю» (Россия), первое — «Медное солнце» (Россия). В конкурсе «Киномалышок» победителя выбирали дети в кинотеатрах Анапы, Крымска, Темрюка и Новороссийска. Здесь лидером стала «Водяная».
Среди полнометражных фильмов специальными дипломами отметили ленты «Вера» (Россия), «Шарнохой — Желтый пес» (Россия/Бурятия), «Шыракшы» (Казахстан). Приз за лучший сценарий в полнометражном кино получили Александр Адабашьян и Себастьян Аларкон за фильм «Оппозиционер». Награды за лучшую музыку в полнометражном фильме удостоен Таир Кузиев за фильм «Горячая лепешка» (Узбекистан). Приз за лучшую мужскую роль получил Асанали Ашимов за картину «Аруах» (Казахстан). Лучшую женскую роль сыграла Феруза Саидова в ленте «Горячая лепешка». Приз за лучшую режиссуру в полнометражном кино получила Лена Ланских за фильм «Игры до 14+» (Россия).
Главный приз фестиваля «Золотая лоза» получил фильм из Узбекистана «Горячая лепешка» режиссера Умида Хамдамова, сообщили в пресс-службе администрации Анапы.
Мэр Юрий Поляков и председатель городского совета Леонид Кочетов также наградили медалью «За выдающийся вклад в развитие города-курорта Анапа» председателя оргкомитета фестиваля Сергея Новожилова. Именно он стал организатором первого «Киношока» в Анапе в 1992 году.
Напомним, что во время «Киношока» с 1 по 8 сентября на Театральной площади в Анапе бесплатно транслировали фильмы. Внеконкурсную программу «Кино на площади» посвятили экранизациям произведений театральной драматургии.
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