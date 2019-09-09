Почти 20 млн рублей ущерба: коммунальщиков из Сочи отправили в колонию за мошенничество вместо вывоза мусора

Директор муниципального унитарного предприятия «Водосток» Максим Мелешко в 2016 году заключил с сочинской мэрией договор о работе с водозаборными и водоотводящими каналами в Имеретинской низменности. Он должен был содержать, эксплуатировать, очищать и восстанавливать эти объекты — расположенные рядом с Олимпийским парком.

Сам Мелешко заключил договор с директором ООО «Южная эксплуатационная сервисная компания «Энергия» Алексеем Ситновым — о вывозе отходов и мусора на полигон. Краснодарское краевое управление ФСБ выяснило, что Ситнов даже не стал этого делать, а просто сдавал Максиму Мелешко акты выполненных работ. Общая сумма по таким актам составила 19,9 млн рублей. Их выплачивали из городского бюджета.

СУ УВД Сочи возбудило уголовное дело из-за мошенничества — ч. 7 ст. 159 Уголовного кодекса РФ. Центральный суд Сочи признал обоих участников договора виновными. Бывший директор «Водостока» получил наказание в виде трех лет и пяти месяцев колонии общего режима. В пользу департамента городского хозяйства с него взыскан ущерб в размере 13,8 млн рублей. Директор «Энергии» лишен свободы на два года и пять месяцев. Обоим запрещено в течение двух лет запрета заниматься распорядительными и финансово-хозяйственной деятельностью.