Погибшие в ДТП с пасечником на Кубани оказались членами избиркома
В аварии в Отрадненском районе Краснодарского края разбились члены избирательной комиссии
В ночь на 9 сентября текущего года у станицы Спокойной произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли пять человек. Столкнулись автомобили марок Honda и Mazda. Одним из погибших является пасечник, перевозивший ульи с пчелами.
Как выяснилось позже, остальные погибшие в ДТП — это члены участковой избирательной комиссии станицы Подгорной во главе с председателем комиссии. Они везли избирательную документацию в территориальную комиссию. Гибель сотрудников подтвердила руководитель ЦИК РФ Элла Памфилова в ходе брифинга в информационном центре Центризбиркома.
Дорожно-транспортное происшествие, согласно предварительной информации, случилось в условиях мокрого дорожного покрытия и плохой видимости. Расследованием причин аварии занимается ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Читайте также
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.