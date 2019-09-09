Погибшие в ДТП с пасечником на Кубани оказались членами избиркома

В ночь на 9 сентября текущего года у станицы Спокойной произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли пять человек. Столкнулись автомобили марок Honda и Mazda. Одним из погибших является пасечник, перевозивший ульи с пчелами.

Как выяснилось позже, остальные погибшие в ДТП — это члены участковой избирательной комиссии станицы Подгорной во главе с председателем комиссии. Они везли избирательную документацию в территориальную комиссию. Гибель сотрудников подтвердила руководитель ЦИК РФ Элла Памфилова в ходе брифинга в информационном центре Центризбиркома.

Дорожно-транспортное происшествие, согласно предварительной информации, случилось в условиях мокрого дорожного покрытия и плохой видимости. Расследованием причин аварии занимается ГУ МВД России по Краснодарскому краю.