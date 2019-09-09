ВСК застрахует проект аквапарка на острове Русском во Владивостоке
Страховой дом ВСК и компания «Истерн Аква Парадайз» договорились о сотрудничестве в рамках инвестпроекта по строительству аквапарка во Владивостоке
Соглашение было подписано в рамках V Восточного экономического форума, который проходил с 4 по 6 сентября во Владивостоке.
Согласно подписанному документу, ВСК предоставит индивидуальные условия по комплексному страхованию инвестиционного проекта на этапах строительства, а также программы страхования посетителей после запуска аквапарка на острове Русском. Кроме того, соглашение предусматривает взаимную консультационную, информационную и экспертную поддержку.
Площадь аквапарка составит 7,5 тысяч кв. метров. Сейчас на территории Приморского края и соседних субъектов нет аналогичных проектов. При строительстве и в обслуживании аквапарка используют передовые технологии. Предполагается, что проект даст дополнительную возможность резидентам свободного порта Владивосток заниматься бизнесом, а рынок развлечений и услуг в регионе выйдет на новый конкурентный уровень.
«Это дополнительный импульс для развития экономики региона, новые рабочие места. Мы готовы обеспечить финансовую защиту проекта, как одного из ключевых в регионе», — отметила директор Дальневосточного филиала Страхового дома ВСК Татьяна Бугайченко.
Санаторно-курортная зона в столице Приморья разработана с учетом опыта аквапарков со всего мира и отвечает потребности населения Дальнего Востока, анализ которого проводила компания из Гонконга, рассказали 9 сентября в пресс-службе компании ВСК.
Проект аквапарка на острове Русском — один из трех проектов в сфере строительства гостиничного фонда в регионе. «ИстернАква Парадайз» планирует возвести в санаторно-курортной зоне 15-этажный апарт-отель и предлагать гостям Владивостока не стандартный набор вариантов для проживания, а полностью подходящие для жизни квартиры.
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