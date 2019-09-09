За ложный вызов скорой помощи хотят ввести ответственность

Планы ввести в России ответственность за ложный вызов скорой уже обсуждаются в экспертном совете при комитете Госдумы по охране здоровья. Об этом рассказал агентству ТАСС депутат Юрий Кобзев.

«Скорая помощь оказывается в экстренных случаях. Если пациент вызывает бригаду скорой просто так, то с ним надо проводить разъяснительную работу», — заявил Кобзев, который возглавляет экспертно-консультативный совет по вопросам совершенствования законодательства в сфере оказания скорой медицинской помощи.

Депутат-единоросс считает, что человек, который без повода вызывает бригаду скорой медицинской помощи, должен платить за такой вызов. При этом он оговаривается: люди должны будут платить не сами из кошелька, между ними и скорой есть посредник в виде страховой компании. Именно страховщики, убежден Кобзев, и должны создавать систему ответственности пациентов за собственное здоровье. Правда, он признает: пока страховые компании не со всем в этой идее согласны.

Речь не идет о платном вызове скорой помощи, обратил внимание депутат Кобзев. Он отметил, что в некоторых странах, например, в Израиле действует предварительная оплата вызовов скорой, которая в основном перевозит пациента в больницу. «Сегодня до 50% вызовов скорой помощи в России не имеют отношения к категории экстренных и неотложных», — заявил он.

Как сообщали Юга.ру, летом 2019 года в России вступили в силу поправки, по которым за непропуск машины скорой помощи на дороге водителей теперь могут лишить прав на срок до одного года.