35 на 35. Обмен заключенными между Москвой и Киевом завершился

Обмен произошел по формуле «35 на 35» — Украина выдала РФ 35 заключенных, столько же Россия выдала Украине, сообщила журналистам уполномоченный при президенте РФ по правам человека Татьяна Москалькова, передает «Интерфакс».

Как писали Юга.ру, самолеты с заключенными одновременно вылетели из «Внуково» и «Борисполя» около полудня.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев считает обмен с Украиной первым шагом от конфронтации к диалогу, который может стать прологом для продвижения минских соглашений. Глава СПЧ Михаил Федотов заявил, что рассматривает состоявшийся обмен как шаг к нормализации двусторонних отношений, передает ТАСС.

Точные списки на обмен не известны. Ранее источники сообщали, что Россия включила в список 24 арестованных после керченского инцидента моряков и еще 11 заключенных, в числе которых — украинский режиссер Олег Сенцов. Киев планировал передать Москве в том числе главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского, свидетеля по делу крушения малайзийского «Боинга» Владимира Цемаха и бывших военнослужащих Вооруженных сил Украины Максима Одинцова и Александра Баранова, осужденных за госизмену и дезертирство.

О планах обмена заключенными между Киевом и Москвой стало известно в конце августа. Подробности об этом читайте в разборе Юга.ру.