В Краснодаре пройдет городской бал в стиле XIX века

Краснодарский край

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В Городском саду Краснодара 7 сентября пройдет Екатеринодарский открытый городской бал, на котором воссоздадут город XIX века

Мероприятие начнется в 16 часов. Его организует Туристско-информационный центр Краснодара совместно с городским управлением культуры.

«Открытый городской бал проводится впервые. На сцене развернется театральное действие, воссоздающее историю жизни людей второй половины XIX века в нашем городе. Благодаря ожившим литературным персонажам зрители смогут почувствовать атмосферу светских балов», — рассказала директор ТИЦ Марина Шарапова.

В программе бела — вальсы, польки, мазурки, контрдансы, полонез, кадрили и другие светские танцы того периода, которые исполнят клубы исторического танца. Гости праздника смогут принять участие в мастер-классах.

Также пройдет фестиваль театрального образа «Костюмерка», который входит в состав большого открытого фестиваля «Театр одного города».

Во время проведения бала запланирована выставка-продажа работ мастеров декоративно-прикладного искусства и ремесленников, сообщили в пресс-службе мэрии города.

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