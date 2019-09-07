В Краснодаре пройдет городской бал в стиле XIX века
В Городском саду Краснодара 7 сентября пройдет Екатеринодарский открытый городской бал, на котором воссоздадут город XIX века
Мероприятие начнется в 16 часов. Его организует Туристско-информационный центр Краснодара совместно с городским управлением культуры.
«Открытый городской бал проводится впервые. На сцене развернется театральное действие, воссоздающее историю жизни людей второй половины XIX века в нашем городе. Благодаря ожившим литературным персонажам зрители смогут почувствовать атмосферу светских балов», — рассказала директор ТИЦ Марина Шарапова.
В программе бела — вальсы, польки, мазурки, контрдансы, полонез, кадрили и другие светские танцы того периода, которые исполнят клубы исторического танца. Гости праздника смогут принять участие в мастер-классах.
Также пройдет фестиваль театрального образа «Костюмерка», который входит в состав большого открытого фестиваля «Театр одного города».
Во время проведения бала запланирована выставка-продажа работ мастеров декоративно-прикладного искусства и ремесленников, сообщили в пресс-службе мэрии города.
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