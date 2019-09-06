Пять школьниц отравились обезболивающими таблетками на Кубани

Краснодарский край

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Пять учениц школы в станице Староминской отравились принесенными одной из старшеклассниц таблетками

Школьниц госпитализировали 6 сентября с отравлением. В пресс-службе ГУ МВД по Красноводскому краю сообщили, что проводят по данному факту проверку и устанавливают обстоятельства случившегося.

По информации источника «Интерфакса» девочки — ученицы девятого класса средней школы № 1 — выпили по пять таблеток сильнодействующего обезболивающего лекарства. Источник ТАСС рассказал, что таблетки принесла в школу одна из них.

Троих пострадавших госпитализированы в реанимацию в тяжелом состоянии, позже оно стабилизировалось. Еще две девочки были госпитализированы в удовлетворительном состоянии.

Краевой минздрав и минобрнауки взяли происшествие под контроль, в школу направили спецкомиссию для проверки. В случае ухудшения самочувствия пострадавших подготовлен вертолет, который сможет доставить их в Краснодар.

Здравоохранение Староминский район Школа Школьники

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