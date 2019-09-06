На Кубани у судьи угнали автомобиль стоимостью 3 млн рублей

У судьи Армавирского городского суда угнали автомобиль из двора дома, где он живет

Инцидент произошел в ночь на 26 августа. Судья Дмитрий Черминский вернулся домой после работы и оставил свой автомобиль Toyota Camry во дворе многоэтажки. Утром следующего дня его во дворе не оказалось, хотя он стоял на сигнализации.

В полиции Армавира сообщили, что сумма ущерба составила 3,1 млн рублей. В последний раз автомобиль попал в объективы камер видеонаблюдения, двигаясь по улице Ленина вечером в день пропажи.

Сейчас иномарку разыскивают, из особых примет — трещина на лобовом стекле, пишет «Комсомольская правда».