Детский сад «Орленок» в Анапе пообещали открыть в ноябре

В Анапе в ноябре планируют открыть детский сад № 2 «Орленок», для которого построили новое здание

В августе 2018 года в Анапе на строительство нового корпуса детсада «Орленок» направили 38,9 млн рублей. Старое здание детсада пришло в негодность и его решили снести .

В новом детском саду уже завершили строительные работы. Там благоустраивают территорию и проверяют оборудование. Детсад 6 сентября посетили мэр Анапы Юрий Поляков, председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко и депутат Госдумы Иван Демченко. Им показали групповые комнаты и столовую. Власти и депутаты увидели, как оформлены внутренние помещения. Глава города пообещал, что детский сад откроют в ноябре.

Напомним, что до конца года на курорте планируют сдать в эксплуатацию пять детских садов. Некоторые из них практически готовы.

Мэр и парламентарии посетили отделение почты на улице Горького, которое недавно отремонтировали. Оно считается одим из крупнейших в Анапе. В пресс-службе мэрии пояснили, что это почтовое отделение нового формата. Помещение оборудовано для инвалидов, в нем установили эргономичную мебель, кондициониры, системы видеонаблюдения, пожарную и охранную сигнализации.

Директор филиала «Почты России» в Краснодарском крае Елена Бабак рассказала, что в отделении попытались предусмотреть все для удобства. Например, стеллажи с почтовыми отправлениями поставили сзади операторов — это сократит время поиска и вручения посылок.