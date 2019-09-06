На одной из улиц Краснодара сгорел автобус

Инцидент произошел на бульваре Интернациональном в поселке Калинино.

Автобус загорелся около 16:40. Прибывшие к месту ЧП пожарные ликвидировали пожар в 17:09 на площади 20 кв. метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, в результате происшествия никто не пострадал — в момент возгорания в автобусе никого не было.

Причина пожара выясняется.