После гибели восьмилетней девочки в больнице на Кубани следователи завели дело
В Каневском районе в августе в больнице умерла восьмилетняя девочка
Ранее о гибели ребенка написала «Комсомольская правда — Кубань». Родственники девочки рассказали изданию, что она могла умереть от ошибки врачей.
Девочка приехала из Москвы к бабушке и дедушке в станицу Каневскую. 17 августа ей стало плохо — заболел сильно живот. Врачи не могли определиться с диагнозом и отправляли ее в разные отделения, а в итоге дали обезболивающее. Бабушка отказалась госпитализировать внучку. На следующий день состояние ребенка ухудшилось. Ее доставили в больницу. Там ей поставили диагноз — заворот тонкого кишечника. Девочку прооперировали, но пока решался вопрос о ее транспортировке в Краснодар, она умерла.
В пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю порталу Юга.ру рассказали, что для установления обстоятельств гибели девочки возбудили уголовное дело. Выясняются обстоятельства случившегося.
Напомним о еще одном недавнем случае гибели ребенка в больнице. В Анапе в июле на бывшего 60-летнего врача детской городской больницы завели уголовное дело из-за смерти восьмилетней девочки. По заключению комиссионной судебно-медицинской экспертизы, врач не диагностировал у пациентки перитонит и не смог оценить степень тяжести ее состояния.
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