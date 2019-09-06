После гибели восьмилетней девочки в больнице на Кубани следователи завели дело

Ранее о гибели ребенка написала «Комсомольская правда — Кубань». Родственники девочки рассказали изданию, что она могла умереть от ошибки врачей.

Девочка приехала из Москвы к бабушке и дедушке в станицу Каневскую. 17 августа ей стало плохо — заболел сильно живот. Врачи не могли определиться с диагнозом и отправляли ее в разные отделения, а в итоге дали обезболивающее. Бабушка отказалась госпитализировать внучку. На следующий день состояние ребенка ухудшилось. Ее доставили в больницу. Там ей поставили диагноз — заворот тонкого кишечника. Девочку прооперировали, но пока решался вопрос о ее транспортировке в Краснодар, она умерла.

В пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю порталу Юга.ру рассказали, что для установления обстоятельств гибели девочки возбудили уголовное дело. Выясняются обстоятельства случившегося.