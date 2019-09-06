На сочинском курорте «Горки Город» открылся Дивный лес Wonder Land

Wonder Land появился в реликтовом лесу курорта на высоте 960 метров над уровнем моря. Каждый день посетителей леса ждут встречи со сказочными персонажами, театральные представления под открытым небом, интерактивные квесты и лесная дискотека, а также первозданная природа и звуки таинственного леса, рассказали 6 сентября в пресс-службе курорта «Горки Город».

В Дивном лесу взрослые и дети смогут пострелять из лука Робина Гуда, спасти бабушку Красной Шапочки, найти Волшебника и стать Супергероем, а также выведать тайны Бабы Яги.

«Главное сокровище Дивного леса Wonder Land — возможность своими глазами увидеть большое разнообразие растительного мира Кавказских гор. Здесь растут дикие деревья ольхи, клена, бука, граба и орешника, а также древнейшие разновидности папоротника и мха. Большинство деревьев и растений можно встретить только в Красной Поляне, а некоторые из них занесены в Красную книгу. Сказочные персонажи леса помогут посетителям парка Wonder Land познакомиться поближе с миром природы, научат, как распознавать опасные ягоды и растения, а также подскажут, среди каких деревьев прячется избушка Бабы Яги и Лешего и по какой тропинке можно попасть в сказочный замок Принцессы», — сообщили в «Горки Город».