На сочинском курорте «Горки Город» открылся Дивный лес Wonder Land
На всесезонном курорте «Горки Город» в горах Красной Поляны в сентябре открылся Дивный лес Wonder Land
Wonder Land появился в реликтовом лесу курорта на высоте 960 метров над уровнем моря. Каждый день посетителей леса ждут встречи со сказочными персонажами, театральные представления под открытым небом, интерактивные квесты и лесная дискотека, а также первозданная природа и звуки таинственного леса, рассказали 6 сентября в пресс-службе курорта «Горки Город».
В Дивном лесу взрослые и дети смогут пострелять из лука Робина Гуда, спасти бабушку Красной Шапочки, найти Волшебника и стать Супергероем, а также выведать тайны Бабы Яги.
«Главное сокровище Дивного леса Wonder Land — возможность своими глазами увидеть большое разнообразие растительного мира Кавказских гор. Здесь растут дикие деревья ольхи, клена, бука, граба и орешника, а также древнейшие разновидности папоротника и мха. Большинство деревьев и растений можно встретить только в Красной Поляне, а некоторые из них занесены в Красную книгу. Сказочные персонажи леса помогут посетителям парка Wonder Land познакомиться поближе с миром природы, научат, как распознавать опасные ягоды и растения, а также подскажут, среди каких деревьев прячется избушка Бабы Яги и Лешего и по какой тропинке можно попасть в сказочный замок Принцессы», — сообщили в «Горки Город».
Территория Дивного леса Wonder Land на курорте «Горки Город» подходит для отдыха всей семьей и для организации и проведения детских праздников. К зимнему сезону там откроется сказочный ресторан на 60 мест и появятся зимние персонажи сказок и мультфильмов.
Подробную информацию о парке, правилах поведения в лесу и стоимости посещения можно узнать на официальном сайте курорта «Горки Город» на странице Дивный лес Wonder Land.
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