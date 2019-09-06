16 новых автобусов закупили для Краснодара частные перевозчики

Две частные транспортные компании в сентябре запустят на маршруты в Краснодаре 16 автобусов

В августе компания «Транзит-Авто» приобрела автобус средней вместимости марки МАЗ-206. Он низкопольный и вмещает до 72 человек. Планируется, что машина выйдет на маршрут № 48. В сентябре в Краснодар прибудут еще пять таких же автобусов.

До конца года «Транзит-Авто» собирается запустить 16 автобусов средней вместимости марки ПАЗ. В следующем году перевозчик намерен купить еще 40 автобусов.

В этом году автопарк обновил индивидуальный предприниматель Николай Литвяков. Он тоже закупил десять новых ПАЗов средней вместимости, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара. Все автобусы оборудованы для перевозки инвалидов, в том числе колясочников. «Транзит-Авто» до конца года планирует установить кондиционеры в новых автобусах.

Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов рассказал, что частные перевозчики начали закупать автобусы, которые по характеристикам не уступают муниципальному транспорту. «Коммерческие компании перевозят 40% жителей и гостей краевого центра. Поэтому обновление подвижного состава — одна из приоритетных задач. Вместе с перевозчиками мы решаем ее, в том числе, благодаря оптимизации маршрутной сети. Мы предъявляем им серьезные требования — общественный транспорт должен соответствовать климату, обеспечивать во время поездки безопасность и комфорт пассажиров, в том числе с ограниченными возможностями здоровья», — отметил Архипов. В департаменте транспорта добавили, что внешний облик новых автобусов будет соответствовать регламенту оформления общественного транспорта.