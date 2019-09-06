16 новых автобусов закупили для Краснодара частные перевозчики
Две частные транспортные компании в сентябре запустят на маршруты в Краснодаре 16 автобусов
В августе компания «Транзит-Авто» приобрела автобус средней вместимости марки МАЗ-206. Он низкопольный и вмещает до 72 человек. Планируется, что машина выйдет на маршрут № 48. В сентябре в Краснодар прибудут еще пять таких же автобусов.
До конца года «Транзит-Авто» собирается запустить 16 автобусов средней вместимости марки ПАЗ. В следующем году перевозчик намерен купить еще 40 автобусов.
В этом году автопарк обновил индивидуальный предприниматель Николай Литвяков. Он тоже закупил десять новых ПАЗов средней вместимости, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
Все автобусы оборудованы для перевозки инвалидов, в том числе колясочников. «Транзит-Авто» до конца года планирует установить кондиционеры в новых автобусах.
Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов рассказал, что частные перевозчики начали закупать автобусы, которые по характеристикам не уступают муниципальному транспорту.
«Коммерческие компании перевозят 40% жителей и гостей краевого центра. Поэтому обновление подвижного состава — одна из приоритетных задач. Вместе с перевозчиками мы решаем ее, в том числе, благодаря оптимизации маршрутной сети. Мы предъявляем им серьезные требования — общественный транспорт должен соответствовать климату, обеспечивать во время поездки безопасность и комфорт пассажиров, в том числе с ограниченными возможностями здоровья», — отметил Архипов.
В департаменте транспорта добавили, что внешний облик новых автобусов будет соответствовать регламенту оформления общественного транспорта.
Читайте также:
В Краснодаре также обновляют парк троллейбусов и трамваев. Из бюджета региона в течение трех лет планируют выделить 3 млрд рублей на обновление трамваев. За это время хотят купить более 100 низкопольных вагонов. В феврале город получил 1 млрд рублей на покупку 33 новых трамваев. В середине июля первый из них отправили в Краснодар с Усть-Катавского завода, а в начале августа он вышел на маршрут. До конца месяца город получил еще четыре трамвая.
Кроме того, в этом году для Краснодара соберут 12 новых троллейбусов с кондиционерами и автономным ходом. Все машины приедут до 11 ноября, а первые троллейбусы — в ближайшие недели.
Читайте также
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.