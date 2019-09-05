Частные дома Пашковского микрорайона Краснодара подключат к централизованной канализации

Краснодарский край

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Более 400 частных домов в Пашковском жилом районе Краснодара смогут подключиться к централизованной канализации

Хозяйственно-бытовую канализацию проложили вдоль улиц Комсомольской, Суворова, 8-го Марта и Крайней. Сейчас начинается возведение насосной станции, которую присоединят к действующему коллектору в районе улиц Кирова и Комсомольской. Ввести новый участок трубопровода в эксплуатацию планируется к концу 2019 — началу 2020 года. Тогда к ней смогут подключиться дома в частном секторе микрорайона. 

Одновременно с этими работами подрядчик восстанавливает благоустройство прилегающих к жилым домам территорий, где прошла трасса трубопровода. Также восстановят асфальтовое покрытие на проезжей части по 8-го Марта и сделают грейдирование участков улиц Суворова, Комсомольской и Крайней.

«В городе есть проекты по строительству новых сетей там, где их до сих пор не было. Как раз такой проект мы сейчас завершаем в Пашковском жилом районе, где преобладает частный сектор. Уже скоро мы сможем решить застарелую проблему этой территории, о чем неоднократно просили жители», — отметил мэр города Евгений Первышов.

Общая протяженность коллектора, который начали строить в ноябре 2018 года, — 2,6 км, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

ЖКХ Краснодар

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