Частные дома Пашковского микрорайона Краснодара подключат к централизованной канализации
Более 400 частных домов в Пашковском жилом районе Краснодара смогут подключиться к централизованной канализации
Хозяйственно-бытовую канализацию проложили вдоль улиц Комсомольской, Суворова, 8-го Марта и Крайней. Сейчас начинается возведение насосной станции, которую присоединят к действующему коллектору в районе улиц Кирова и Комсомольской. Ввести новый участок трубопровода в эксплуатацию планируется к концу 2019 — началу 2020 года. Тогда к ней смогут подключиться дома в частном секторе микрорайона.
Одновременно с этими работами подрядчик восстанавливает благоустройство прилегающих к жилым домам территорий, где прошла трасса трубопровода. Также восстановят асфальтовое покрытие на проезжей части по 8-го Марта и сделают грейдирование участков улиц Суворова, Комсомольской и Крайней.
«В городе есть проекты по строительству новых сетей там, где их до сих пор не было. Как раз такой проект мы сейчас завершаем в Пашковском жилом районе, где преобладает частный сектор. Уже скоро мы сможем решить застарелую проблему этой территории, о чем неоднократно просили жители», — отметил мэр города Евгений Первышов.
Общая протяженность коллектора, который начали строить в ноябре 2018 года, — 2,6 км, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
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