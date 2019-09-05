В Краснодаре автомобили устроили ДТП и перекрыли дорогу, пропуская пешехода

В Краснодаре 5 сентября произошло ДТП, из-за которого оказался заблокирован проезд по улице Скорняжной

Авария с участием трех легковых автомобилей произошла около полудня на пересечении улиц Скорняжной и Передерии. Два автомобиля пропускали пешехода, когда между ними попытался проехать третий.

«На двухполосной односторонней дороге 22-летний водитель Hyundai заблаговременно не заметил остановку впереди едущих двух автомобилей Ford и Skoda, которые остановились для пропуска пешехода. Чтобы избежать заднее столкновение, он попытался проехать между двумя автомобилями и столкнулся с ними, не выдержав боковой интервал», — сообщил порталу Юга.ру руководитель пресс службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

В результате ДТП никто не пострадал.

Проезд по дороге оказался заблокирован, и автомобилям пришлось объезжать аварию по обочине.