«Одна из моих личных целей — убить экзамены в школе». Греф признался, что ненавидит, когда людей оценивают
Глава Сбербанка Герман Греф 5 сентября заявил, что хочет убрать экзамены в школах
На сессии Сбербанка, посвященной образованию в школе, во время Восточного экономического форума он рассказал, что ненавидит процесс оценивания людей.
«Я вам честно скажу одну из главных вещей, которые я вынес из школы, — я ненавижу процесс оценивания, я ненавижу экзамены. Это катастрофа. Одна из моих личных целей — убить экзамены», — сказал глава Сбербанка.
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Греф признался, что боялся, когда его вызывали отвечать.
«Вот эта пауза в классе... Моя фамилия начиналась на букву "г". И вот это, когда "сегодня будет отвечать", и рука учителя начинает... И у меня сердце сжимается. Потом я считаю, применяя все свои математические способности, с какой скоростью движется палец и в какой части располагается моя фамилия на букву "г". Потом я понимаю, что он ее перевалил, я выдыхаю, и тут палец возвращается обратно», — рассказал он.
Банкир выразил мнение, что процесс обучения в школе убивает всяческое желание учиться. По его мнению, из школы выпускают «людей с инвалидностью, что их всю жизнь будут оценивать». Однако Греф подчеркнул, что профессия учителя — одна из главных и одна из профессий будущего, сообщает ТАСС.
В систему экзаменов в России регулярно вносят изменения. В июле Общественный совет Минприроды России предложил включить экологию в школьную программу и ввести ЕГЭ по этому предмету. А незадолго до этого появилась информация, что на ЕГЭ и ОГЭ по гуманитарным предметам школьникам могут разрешить пользоваться интернетом. В августе стало известно, как изменится единый государственный экзамен в 2020 году. Например, в тест по физике добавят одно задание с развернутым ответом, а в экзаменах по русскому языку, истории и географии по-другому будут оценивать некоторые задания.
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