«Одна из моих личных целей — убить экзамены в школе». Греф признался, что ненавидит, когда людей оценивают

Глава Сбербанка Герман Греф 5 сентября заявил, что хочет убрать экзамены в школах

На сессии Сбербанка, посвященной образованию в школе, во время Восточного экономического форума он рассказал, что ненавидит процесс оценивания людей. «Я вам честно скажу одну из главных вещей, которые я вынес из школы, — я ненавижу процесс оценивания, я ненавижу экзамены. Это катастрофа. Одна из моих личных целей — убить экзамены», — сказал глава Сбербанка.

Греф признался, что боялся, когда его вызывали отвечать. «Вот эта пауза в классе... Моя фамилия начиналась на букву "г". И вот это, когда "сегодня будет отвечать", и рука учителя начинает... И у меня сердце сжимается. Потом я считаю, применяя все свои математические способности, с какой скоростью движется палец и в какой части располагается моя фамилия на букву "г". Потом я понимаю, что он ее перевалил, я выдыхаю, и тут палец возвращается обратно», — рассказал он. Банкир выразил мнение, что процесс обучения в школе убивает всяческое желание учиться. По его мнению, из школы выпускают «людей с инвалидностью, что их всю жизнь будут оценивать». Однако Греф подчеркнул, что профессия учителя — одна из главных и одна из профессий будущего, сообщает ТАСС.