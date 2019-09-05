В Краснодаре покажут скульптуры из «Музея неестественной истории» Маши Богораз

Маша Богораз родилась в Ростове-на-Дону. В 2010 году организовала арт-группу «Прачечная». В настоящее время важное место в ее творчестве занимает перформанс.

Представлены 19 скульптур, которые восседают на металлических конструкциях, свешиваются с потолка, ползут и просто стоят. Все они связаны между собой.

«Параллельный мир, созданный художницей очень похож на наш, как "Обратная сторона" из "Очень странных дел", со своими существами, чья пластика выходит за рамки статики. Мир движется, несмотря на неподвижность его обитателей», — так описывает выставку куратор проекта Ксения Пешехонова.

Выставка будет работать до 22 сентября с 10:00 до 20:00. Стоимость входного билета — 100 рублей.

Как писали Юга.ру, в ноябре 2017 года в краснодарском центре современного искусства «Типография» прошла выставка скульптуры Маши Богораз «Условия выживания». Были представлены животные, напоминающие киборгов.