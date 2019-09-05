В Краснодаре встали трамваи из-за поломки вагона под Вишняковским мостом

Краснодарский край

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В Краснодаре утром 5 сентября поломался трамвай и перекрыл движение вагонов в сторону улицы Ставропольской

Около 9:00 под виадуком на улице Вишняковой встал вагон. За ним скопились трамваи на улице Железнодорожной и Дмитриевской Дамбе.

«Из центра трамваи не идут. Под виадуком стоим, вагон неисправный. Сейчас аварийки подъехали и уберут его», — рассказала порталу Юга.ру сотрудница горячей линии КТТУ.

Краснодар КТТУ Общественный транспорт Трамвай Транспорт

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