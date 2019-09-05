В Краснодаре встали трамваи из-за поломки вагона под Вишняковским мостом

Около 9:00 под виадуком на улице Вишняковой встал вагон. За ним скопились трамваи на улице Железнодорожной и Дмитриевской Дамбе.

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