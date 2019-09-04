В Кабардино-Балкарии мужчина обстрелял машину съемочной группы фильма о проститутках «Чики»

Житель города Прохладного в Кабардино-Балкарии обстрелял киногруппу фильма «Чики», съемки которого проходили в его дворе

Инцидент произошел днем 4 сентября на улице Свободы. Мужчина, предположительно находившийся в состоянии алкогольного опьянения, несколько раз выстрелил с третьего этажа многоэтажнки в направлении автомобиля, принадлежащего съемочной группе, рассказали «Интерфаксу» в МВД по республике.

Стрелявшего задержали и доставили в отдел полиции для разбирательства. Никто в результате инцидента не пострадал.

Режиссер картины Эдуард Оганесян рассказал в своем инстаграме, что мужчина стрелял из винтовки «Сайга». По его словам, одной из ассистентов режиссера стало плохо из-за стресса, ее отвезли в больницу.

Порталу «360» Оганесян рассказал, что сначала стрелок угрожал съемочной группе и кинул в них арбуз.

Сейчас съемочная группа продолжает работу.

Фильм «Чики» рассказывает историю девушек легкого поведения, которые хотят выбраться из своего положения и начать новую жизнь. События происходят в маленьком городке, где все друг друга знают. Местом съемок был выбран Прохладный. Режиссер Эдуард Оганесян родом из Кабардино-Балкарии.

Главную роль в фильме исполнила актриса Ирина Горбачева, в момент инцидента в Прохладном она находилась в Москве. Ранее в интервью аккаунту instagram.com/prohlad_no она рассказала, что поначалу настороженно относилась к местным жителям, почувствовав себя нежеланным гостем, и даже просила сменить место съемок. Кроме того, по ее словам, некоторые объекты отказывали в проведении съемок, узнав, о чем будет фильм. При этом она подчеркнула, что смысл картины куда более глубок. Позже, по ее словам, ситуация и отношение местных жителей изменились в положительную сторону.