В Кабардино-Балкарии мужчина обстрелял машину съемочной группы фильма о проститутках «Чики»

Кабардино-Балкария

Распечатать

Житель города Прохладного в Кабардино-Балкарии обстрелял киногруппу фильма «Чики», съемки которого проходили в его дворе

Инцидент произошел днем 4 сентября на улице Свободы. Мужчина, предположительно находившийся в состоянии алкогольного опьянения, несколько раз выстрелил с третьего этажа многоэтажнки в направлении автомобиля, принадлежащего съемочной группе, рассказали «Интерфаксу» в МВД по республике.

Стрелявшего задержали и доставили в отдел полиции для разбирательства. Никто в результате инцидента не пострадал.

Режиссер картины Эдуард Оганесян рассказал в своем инстаграме, что мужчина стрелял из винтовки «Сайга». По его словам, одной из ассистентов режиссера стало плохо из-за стресса, ее отвезли в больницу.

Порталу «360» Оганесян рассказал, что сначала стрелок угрожал съемочной группе и кинул в них арбуз.

Сейчас съемочная группа продолжает работу. 

Фильм «Чики» рассказывает историю девушек легкого поведения, которые хотят выбраться из своего положения и начать новую жизнь. События происходят в маленьком городке, где все друг друга знают. Местом съемок был выбран Прохладный. Режиссер Эдуард Оганесян родом из Кабардино-Балкарии.

Главную роль в фильме исполнила актриса Ирина Горбачева, в момент инцидента в Прохладном она находилась в Москве. Ранее в интервью аккаунту instagram.com/prohlad_no она рассказала, что поначалу настороженно относилась к местным жителям, почувствовав себя нежеланным гостем, и даже просила сменить место съемок. Кроме того, по ее словам, некоторые объекты отказывали в проведении съемок, узнав, о чем будет фильм. При этом она подчеркнула, что смысл картины куда более глубок. Позже, по ее словам, ситуация и отношение местных жителей изменились в положительную сторону.

Кино Стрельба

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: WhatsApp, Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

12 километров за миллиард. Строительство морской трассы Черниговское — Дагомыс хотят начать в 2019 году
Майнер в Ингушетии украл электроэнергию на 130 млн рублей
Россияне должны оплатить налоговые уведомления за 2018 год до 2 декабря
Власти Сочи снова дали временное жилье онкобольному, которого выселили на улицу по их же требованию
В Кабардино-Балкарии мужчина обстрелял машину съемочной группы фильма о проститутках «Чики»
Кувшин с серебряными монетами с головой льва нашли при раскопках на Тамани. Это первые монеты, отчеканенные на территории России

Лента новостей

В Сочи онкобольного мужчину выселили на улицу

В мэрии считают, что он виноват в этом сам

На Кубани ухудшится погода

Синоптики прогнозируют грозовые дожди

Статьи Партнерский

Большой теннис на Гидрострое

Кто строит теннисные корты в Краснодаре

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале