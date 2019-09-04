Директор банковского офиса в Татарстане похитил 220 млн рублей, уехал в Новороссийск и проиграл все деньги на бирже

С 6 декабря 2017 года по 18 сентября 2018 года мужчина, используя свое служебное положение, похитил из хранилища банка более 220 млн рублей. Преступление ему помогла совершить главный кассир офиса. По его указанию она проводила фиктивные кассовые операции по обмену валют и получала наличные. После этого женщина заменяла их муляжами рублей, долларов и евро.

Похищенные деньги банкир и кассир забрали себе. В сентябре 2018 года мужчину объявили в розыск, а в июле этого года его задержали в Новороссийске. Свою вину директор офиса полностью признал и рассказал, что похищенные деньги проиграл на бирже.

Мужчине предъявили обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ (Присвоение, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Во время следствия на 4 млн рублей, находящиеся на банковском счету директора, наложили арест. Уголовное дело направят в Вахитовский районный суд Казани. Дело против кассира выделили в отдельное производство. Оно находится на стадии рассмотрения, сообщили 4 сентября в пресс-службе прокуратуры Республики Татарстан.