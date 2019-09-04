Мэрия Анапы досрочно погасила муниципальный кредит и сэкономила 13 млн рублей

Кредит банка для мэрии курорта на 1 января 2018 года составлял 169 млн рублей и был рассчитан до конца 2021 года. Через год с помощью комиссии по мобилизации доходов, а также подворовым обходам по погашению имущественных платежей и исковой работе по арендной плате удалось пополнить бюджет дополнительными доходами. Это позволило снизить муниципальный долг до 87 млн рублей.

Глава Анапы Юрий Поляков поручил закрыть кредит до конца 2019 года. Доходы в муниципальный бюджет превысили план и погасить долг удалось раньше. Это позволило городу сэкономить 13 млн рублей, сообщили в пресс-службе администрации Анапы.

«Больше не будем платить ни проценты, ни кредиты. Будем жить по средствам», — сказал мэр.

Он добавил, что теперь деньги будут направлять на строительство детских садов и школ, озеленение, ремонт дорог.

Напомним, что 9 августа на заседании по развитию курортного комплекса Краснодарского края Анапу назвали в числе лучших в регионе по брендированию курортных территорий.