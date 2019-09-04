УРАЛСИБ предложил клиентам скидку 30% на страховые полисы

Банк УРАЛСИБ 5 и 6 сентября проведет акцию, по которой можно купить два страховых полиса со скидкой

Акция «Лови момент с УРАЛСИБОМ» позволяет купить со скидкой два страховых полиса — «Благополучная семья» и «Ваш юрист». Скидка на каждый из них составляет 30%. Каждый полис обойдется в 4,9 тыс. рублей вместо 7 тыс. рублей.

«Благополучная семья» — это готовое страховое решение для защиты семьи. В один полис можно включить всех членов семьи, количество застрахованных лиц не ограничено. Срок страхования составляет один год. Программа распространяется на детей и взрослых от 1 года до 70 лет. Полис включает 14 видов спорта и покрывает до пяти страховых рисков. Лимит страховой защиты — 900 тыс. рублей. Страховая защита действует круглосуточно. Клиенты могут получить выплаты в течение десяти рабочих дней, сообщили в пресс-службе банка УРАЛСИБ.