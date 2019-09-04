УРАЛСИБ предложил клиентам скидку 30% на страховые полисы
Банк УРАЛСИБ 5 и 6 сентября проведет акцию, по которой можно купить два страховых полиса со скидкой
Акция «Лови момент с УРАЛСИБОМ» позволяет купить со скидкой два страховых полиса — «Благополучная семья» и «Ваш юрист». Скидка на каждый из них составляет 30%. Каждый полис обойдется в 4,9 тыс. рублей вместо 7 тыс. рублей.
«Благополучная семья» — это готовое страховое решение для защиты семьи. В один полис можно включить всех членов семьи, количество застрахованных лиц не ограничено. Срок страхования составляет один год. Программа распространяется на детей и взрослых от 1 года до 70 лет. Полис включает 14 видов спорта и покрывает до пяти страховых рисков. Лимит страховой защиты — 900 тыс. рублей. Страховая защита действует круглосуточно. Клиенты могут получить выплаты в течение десяти рабочих дней, сообщили в пресс-службе банка УРАЛСИБ.
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Полис «Ваш юрист» позволяет получить телефонные или онлайн-консультации специалистов. Он включает помощь юристов в любых правовых вопросах в рамках законодательства РФ. Также с помощью полиса можно оплатить услуги адвоката при ДТП, произошедшем по вине клиента и повлекшем за собой тяжкий вред здоровью или гибель участников движения. Полис распространяется на всех членов семьи. Лимит страховой защиты — 200 тыс. рублей.
Чтобы приобрести сертификат, нужно обратиться в любое отделение банка УРАЛСИБ 5 или 6 сентября.
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