Стол, лестница и рухнувшие скамейки. Как два мальчика из Белореченска пытались перекинуть через забор садовую тачку
В Белореченске двое детей несколько раз пытались перекинуть садовую тачку через забор, чтобы покататься
В группе «Интересный Краснодар» во «ВКонтакте» опубликовали запись с камер видеонаблюдения. На кадрах видно, как два мальчика подкатили садовую тачку к забору и запертым воротам. Сначала они сами перелезли через ворота и попытались подхватить тележку, но у них не получилось. После этого они перелезли обратно, вместе подняли тачку и пытались ее перекинуть через забор, но уронили. Потом они принесли две скамейки и поставили их друг на друга. Один мальчик залез на них, другой ему попытался подать тачку, но скамейки рухнули.
После этого дети принесли стол и лестницу, с помощью которых им удалось перекинуть тачку через забор. Затем они перепрыгнули через преграду. На последних кадрах видно, что один из мальчиков сел в тачку, а другой его покатил.
В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю порталу Юга.ру рассказали, что заявлений о краже садовой тачки в Белореченске не было.
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