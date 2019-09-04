Стол, лестница и рухнувшие скамейки. Как два мальчика из Белореченска пытались перекинуть через забор садовую тачку

В группе «Интересный Краснодар» во «ВКонтакте» опубликовали запись с камер видеонаблюдения. На кадрах видно, как два мальчика подкатили садовую тачку к забору и запертым воротам. Сначала они сами перелезли через ворота и попытались подхватить тележку, но у них не получилось. После этого они перелезли обратно, вместе подняли тачку и пытались ее перекинуть через забор, но уронили. Потом они принесли две скамейки и поставили их друг на друга. Один мальчик залез на них, другой ему попытался подать тачку, но скамейки рухнули.

После этого дети принесли стол и лестницу, с помощью которых им удалось перекинуть тачку через забор. Затем они перепрыгнули через преграду. На последних кадрах видно, что один из мальчиков сел в тачку, а другой его покатил.