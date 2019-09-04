В Сочи водитель без прав врезался в машину скорой помощи, которая везла пациента

Краснодарский край

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В Сочи 4 сентября произошла авария с участием легкового автомобиля и машины скорой помощи

ДТП случилось около 7:00 на улице Пластунской. По предварительной информации, 35-летний водитель автомобиля Datsun разворачивался с правой полосы налево и столкнулся с машиной скорой помощи. Медицинская машина ехала в попутном направлении со включенными проблесковыми маячками. В салоне находился пациент.

В результате аварии никто не пострадал. Сотрудники ГИБДД выяснили, что мужчину, который был за рулем легковушки, три месяца назад лишили водительских прав. По факту ДТП проводится проверка, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. 

Днем ранее в Сочи произошло ДТП с участием «Газели», легковушки и мотоцикла, в котором пострадала 15-летняя девочка.

ДТП Сочи

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