В Сочи водитель без прав врезался в машину скорой помощи, которая везла пациента

ДТП случилось около 7:00 на улице Пластунской. По предварительной информации, 35-летний водитель автомобиля Datsun разворачивался с правой полосы налево и столкнулся с машиной скорой помощи. Медицинская машина ехала в попутном направлении со включенными проблесковыми маячками. В салоне находился пациент.

В результате аварии никто не пострадал. Сотрудники ГИБДД выяснили, что мужчину, который был за рулем легковушки, три месяца назад лишили водительских прав. По факту ДТП проводится проверка, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.