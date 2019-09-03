В Анапе мотоциклист без прав устроил лобовое ДТП

На трассе в Анапе вечером 2 сентября произошла дорожная авария, в которой пострадал один человек

ДТП случилось около 17:00 в районе 6-го км автодороги Анапа — Сукко. По предварительным данным, 35-летний водитель мотоцикла Yamaha выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Volkswagen.

В результате мотоциклист получил травмы, его доставили в больницу. Установлено, что у него не было водительского удостоверения — мужчину лишили прав.

Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщили в отделе пропаганды БДД ГИБДД по Краснодарскому краю.