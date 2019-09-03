В Анапе мотоциклист без прав устроил лобовое ДТП

Краснодарский край

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На трассе в Анапе вечером 2 сентября произошла дорожная авария, в которой пострадал один человек

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ДТП случилось около 17:00 в районе 6-го км автодороги Анапа — Сукко. По предварительным данным, 35-летний водитель мотоцикла Yamaha выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Volkswagen.

В результате мотоциклист получил травмы, его доставили в больницу. Установлено, что у него не было водительского удостоверения — мужчину лишили прав.

Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщили в отделе пропаганды БДД ГИБДД по Краснодарскому краю.

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Еще несколько аварий с участием мотоциклов произошли в Краснодарском крае на прошлой неделе. 26 августа мотоциклист без прав устроил ДТП на трассе Джубга — Сочи. На следующий день в Сочи легковушка врезалась в байк и перевернулась. 29 августа в Тимашевске «Газель» сбила двух подростков на мотоцикле.

Анапа ДТП

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