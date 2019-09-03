К строительству 15 детских садов и 12 школ власти Краснодара хотят приступить за полтора года

Мэр Краснодара Евгений Первышов 3 сентября заявил, что город должен строить в год по десять школ

«Наша задача максимум — строить 10 школ ежегодно. Именно на этот уровень предстоит вывести краснодарский "социальный конвейер"», — сказал Первышов.

Глава города сообщил, что в ближайшие полтора года планируют начать строить 15 детских садов и 12 школ.

Директор департамента строительства Артем Аганов пояснил, что проекты школ и детских садов уже подготавливают. Часть проектов проходят завершающую стадию — обязательную госэкспертизу. По некоторым объектам заключили контракты на проектирование.

Все запланированные школы и детсады находятся в разных микрорайонах и пригороде. Школы рассчитаны от 1,1 тыс. до 1,5 тыс. мест в смену, корпуса — от 300 до 400 мест в смену. Планируется, что в городе построят самую большую школу на 1 тыс. 875 мест. Новые детсады будут вмещать от 80 до 250 воспитанников, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Всего за последние три года в Краснодаре возвели семь новых школ. Еще пять образовательных учреждений достраивают. Они находятся по адресам:

Где буду находиться новые детсады и школы можно посмотреть ниже:

Напомним, что в этом году Краснодар обновил рекорд по количеству первых классов на одну школу. В новой школе на улице Героя Аверкиева их сделали 24. В Усть-Лабинском районе, напротив, в первый класс одной из сельских школ пришел единственный ученик.

Кроме того, в краевом центре депутаты 29 августа присвоили десяткам школ имена героев Советского Союза и России. Юга.ру собрали в социальных сетях мнения горожан по этому вопросу.