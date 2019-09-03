Из-за плохого самочувствия пассажира в Краснодаре вынужденно сел самолет Челябинск — Анталья

В 3:33 самолет продолжил рейс, на борту которого находились 225 человек. Судно принадлежит авиакомпании Red Wings, сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Краснодар имени Екатерины II.

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