Из-за плохого самочувствия пассажира в Краснодаре вынужденно сел самолет Челябинск — Анталья

Краснодарский край

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В аэропорту Краснодара ночью 3 сентября вынужденно приземлился самолет, следовавший из Челябинска в турецкую Анталью

На борту самолета стало плохо пассажиру, поэтому пилоты приняли решение приземлиться в Краснодаре. Лайнер сел в 2:25, посадка прошла в штатном режиме.

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В 3:33 самолет продолжил рейс, на борту которого находились 225 человек. Судно принадлежит авиакомпании Red Wings, сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Краснодар имени Екатерины II.

Аэропорты Краснодар

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