Из-за плохого самочувствия пассажира в Краснодаре вынужденно сел самолет Челябинск — Анталья
В аэропорту Краснодара ночью 3 сентября вынужденно приземлился самолет, следовавший из Челябинска в турецкую Анталью
На борту самолета стало плохо пассажиру, поэтому пилоты приняли решение приземлиться в Краснодаре. Лайнер сел в 2:25, посадка прошла в штатном режиме.
На место вызвали бригаду скорой помощи, больного передали медикам.
В 3:33 самолет продолжил рейс, на борту которого находились 225 человек. Судно принадлежит авиакомпании Red Wings, сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Краснодар имени Екатерины II.
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