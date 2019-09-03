В Сочи при пожаре в многоэтажке спасли 18 человек, один пострадал

В Сочи ночью 3 сентября произошел пожар в четырехэтажном жилом доме

В 00:03 спасателям сообщили о возгорании в квартире на третьем этаже многоэтажки на улице Лечебной.

Прибывшие на место пожарные установили, что есть угроза распространения огня на соседние квартиры. Пожару присвоили повышенный ранг. Пламя распространилось на площади 800 кв. метров.

На месте работали 63 пожарных и 20 единиц техники. К 3:57 им удалось потушить огонь.

Из здания спасли 18 жильцов. По предварительным данным, один человек пострадал, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Ранее Юга.ру писали о еще одном пожаре, который произошел недавно в Сочи. 20 августа сгорела квартира в многоэтажке на улице Макаренко, погиб 18-летний парень.