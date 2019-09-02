Полицейский пострадал в массовой драке со стрельбой в одном из клубов Махачкалы
В одном из ночных клубов Махачкалы в ночь на 1 сентября произошла драка со стрельбой, пострадали два человека
Инцидент произошел в одном из заведений на улице Ярагского. На видео с места ЧП видно, что в драке участвовали минимум семь человек. В какой-то момент один из мужчин открыл стрельбу, после чего вместе с другими участниками драки начал избивать лежащего на полу раненого и еще одного мужчину.
В МВД по Дагестану сообщили, что в результате драки был ранен в ногу 43-летний местный житель, а телесные повреждения получил сотрудник полиции.
Стрелявший с места происшествия скрылся на автомобиле Toyota Camry. Преступника задержали в течение суток, им оказался 32-летний местный житель. У него изъяли травматический пистолет «ТТ» с магазином.
Сейчас полицейские принимают меры по задержанию остальных соучастников преступления. О роли сотрудника МВД в драке не уточняется, но в ведомстве сообщили, что проводят по факту произошедшего служебную проверку.
Читайте также
Артур Каратай о выездной победе «Краснодара» в Екатеринбурге
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.