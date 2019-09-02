Полицейский пострадал в массовой драке со стрельбой в одном из клубов Махачкалы

Дагестан

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В одном из ночных клубов Махачкалы в ночь на 1 сентября произошла драка со стрельбой, пострадали два человека

Инцидент произошел в одном из заведений на улице Ярагского. На видео с места ЧП видно, что в драке участвовали минимум семь человек. В какой-то момент один из мужчин открыл стрельбу, после чего вместе с другими участниками драки начал избивать лежащего на полу раненого и еще одного мужчину.

В МВД по Дагестану сообщили, что в результате драки был ранен в ногу 43-летний местный житель, а телесные повреждения получил сотрудник полиции.

Стрелявший с места происшествия скрылся на автомобиле Toyota Camry. Преступника задержали в течение суток, им оказался 32-летний местный житель. У него изъяли травматический пистолет «ТТ» с магазином.

Сейчас полицейские принимают меры по задержанию остальных соучастников преступления. О роли сотрудника МВД в драке не уточняется, но в ведомстве сообщили, что проводят по факту произошедшего служебную проверку.

Драки Махачкала

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