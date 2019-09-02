В Крыму шестилетняя девочка выпала из окна многоэтажки, пока ее мать выпивала с соседями

В Крыму в сентябре завели уголовное дело на женщину, чья шестилетняя дочь выпала из окна многоэтажного дома

Несчастный случай произошел в доме на улице Юмашева Гагаринского района Севастополя. Местные жители увидели девочку, которая лежит на земле, и вызвали медиков. Ребенка в тяжелом состоянии отвезли в больницу. Он находится в коме крайней стадии.

Выяснилось, что девочка выпала из окна квартиры на пятом этаже, где она жила со своей матерью. По предварительной информации, женщина заперла дочь и ушла к соседям выпивать. Ее не было два часа, в это время ребенок и выпал из окна.

Против женщины возбудили уголовное дело по ст. 125 УК РФ (Оставление в опасности). Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, сообщили 2 сентября в пресс-службе СУ СК России по Республике Крым.