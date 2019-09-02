В Крыму шестилетняя девочка выпала из окна многоэтажки, пока ее мать выпивала с соседями
В Крыму в сентябре завели уголовное дело на женщину, чья шестилетняя дочь выпала из окна многоэтажного дома
Несчастный случай произошел в доме на улице Юмашева Гагаринского района Севастополя. Местные жители увидели девочку, которая лежит на земле, и вызвали медиков. Ребенка в тяжелом состоянии отвезли в больницу. Он находится в коме крайней стадии.
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Выяснилось, что девочка выпала из окна квартиры на пятом этаже, где она жила со своей матерью. По предварительной информации, женщина заперла дочь и ушла к соседям выпивать. Ее не было два часа, в это время ребенок и выпал из окна.
Против женщины возбудили уголовное дело по ст. 125 УК РФ (Оставление в опасности). Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, сообщили 2 сентября в пресс-службе СУ СК России по Республике Крым.
Юга.ру ранее писали о случаях, когда дети падали из окон, оставшись без присмотра родителей. Например, в ростовском Сальске в начале июня два двухлетних ребенка выпали из окна на пятом этаже, пока их родителей не было рядом. В Белореченске 20 июля трехлетний ребенок оперся на москитную сетку и выпал из окна второго этажа, пока его мать готовила обед. Через десять дней в Керчи двухлетний ребенок выпал из окна на пятом этаже, когда его мать ненадолго отошла.
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