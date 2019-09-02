Пенсионерка за рулем легковушки погибла, врезавшись в КамАЗ под Кропоткиным

Почти месяц назад в Каневском районе в ДТП погибла 78-летняя женщина-водитель. Она пыталась обогнать другую машину, не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с КамАЗом с прицепом.

ДТП случилось в 10:45 на 133-м км трассы Краснодар — Кропоткин. Женщина за рулем автомобиля Lada Granta при повороте не уступила КамАЗу с прицепом.

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