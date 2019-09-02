Пенсионерка за рулем легковушки погибла, врезавшись в КамАЗ под Кропоткиным

Краснодарский край

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В Кавказском районе на трассе 31 августа произошла авария, в которой погибла 66-летняя женщина

ДТП случилось в 10:45 на 133-м км трассы Краснодар — Кропоткин. Женщина за рулем автомобиля Lada Granta при повороте не уступила КамАЗу с прицепом. 

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В результате аварии водитель легковушки погибла, рассказал порталу Юга.ру старший инспектор по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Павел Окружко.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства случившегося. 

Почти месяц назад в Каневском районе в ДТП погибла 78-летняя женщина-водитель. Она пыталась обогнать другую машину, не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с КамАЗом с прицепом.

ДТП Кавказский район

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