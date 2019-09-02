В Краснодарском крае снова будут выпускать велосипеды

Завод планируют перезапустить в 2019 году. Для начала работы потребуются инвестиции в размере 400 млн рублей. Кондратьев отметил, что это откроет 250 вакансий для специалистов.

Соглашение о перезапуске Крыловского завода подписали губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и гендиректор компании «Веломоторс+» Александр Начевкин на промышленной выставке ИННОПРОМ-2019. Согласно проекту, уже в 2020 году завод выпустит 300 тыс. велосипедов.

«Веломоторс» — крупнейший российский производитель велосипедов, снегоходов, мотороллеров и комплектующих под маркой Stels. Линейка велосипедов насчитывает более 120 моделей. Компания запустилась в 1996 году с мелкого опта. Первый завод «Веломоторс» был построен в 2003-м в Подмосковье. Завод в Крыловской площадью 35 тыс. кв. метров открыли в 2006 году, производство на нем планировали расширить, но этот процесс заморозили после падения продаж в 2014-2015 годах.

По данным компании «Ультраспорт», отечественные велосипеды пользуются в России большим спросом по нескольким причинам. Производители используют прочный в агрессивной среде и экологически безопасный пластик, а также долговечную защиту металла от коррозии. В ассортименте представлены модели для разных условий эксплуатации. Среди популярных видов — городские, детские, беговелы, спортивные (трюковые), с электрическим приводом. Кроме того, в случае с техникой российского производства всегда доступны сменные детали, запасные части и аксессуары, которые могут понадобиться для планового ТО, ремонта или апгрейда.

Подробную информацию о компании «Ультраспорт» можно найти на сайте https://ultrasport.ru/samokaty/.