Пожар в Новороссийске выгнал из многоэтажки 120 человек
В Новороссийске около 5 утра загорелась квартира на девятом этаже в доме на проспекте Дзержинского
Первые пожарные прибыли на место в 5:20. Они эвакуировали из дома 120 человек и приступили к тушению. Огонь удалось локализовать на площади в 80 кв. м за восемь минут, спустя примерно час пламя потушили полностью.
В социальных сетях писали, что проезду пожарной техники мешали припаркованные во дворе автомобили, однако в МЧС об этом не стали говорить.
Погибших и пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
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