Пожар в Новороссийске выгнал из многоэтажки 120 человек

В Новороссийске около 5 утра загорелась квартира на девятом этаже в доме на проспекте Дзержинского

Первые пожарные прибыли на место в 5:20. Они эвакуировали из дома 120 человек и приступили к тушению. Огонь удалось локализовать на площади в 80 кв. м за восемь минут, спустя примерно час пламя потушили полностью.

В социальных сетях писали, что проезду пожарной техники мешали припаркованные во дворе автомобили, однако в МЧС об этом не стали говорить.

Погибших и пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.