В Темрюкском районе сгорели хозпостройки
В поселке Виноградном 1 сентября произошел пожар площадью 150 кв. метров
Сообщение о возгорании поступило спасателям в 12:10. Огонь потушили в 14:47, на месте работали девять сотрудников МЧС и три машины, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Погбших нет.
По сообщениям очевидцев в соцсетях, при пожаре пострадали два человека: мужчина и ребенок.
«Госпитализирован мужчина с признаками отравления угарным газом, со слов местных жителей пострадал ребенок. Мальчик наступил на обгоревший оголенный провод, его ударило током, когда он с друзья смотрел на пожар. Ребенок также госпитализирован», — написали в паблике «Темрюк. Инфо».
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