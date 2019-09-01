Автопробег мусоровозов проведут по маршруту Москва — Геленджик

С 5 по 17 сентября в России впервые проведут автопробег мусоровозов

Акцию проведут, чтобы напомнить жителям об экологии. Коммунальная техника проедет от столицы к курорту через Тамбов, Липецк, Воронеж, Белгород, Ростов-на-Дону.

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По пути в этих городах участники автопробега будут проводить круглые столы, забеги, показы документальных фильмов об экологии, открытые уроки в школах о правильном обращении с отходами. Также организуют выставку современной коммунальной техники. В Геленджике 17 сентября проведут конференцию, на которой обсудят реализацию реформы по обращению с твердыми коммунальным отходами, сообщается на сайте ассоциации «Чистая страна».

Напомним, в ноябре 2016 года правительство РФ утвердило новые правила сбора твердых коммунальных отходов. По новым правилам действия с мусором должны производить региональные операторы на основании договора, заключенного с потребителями. С 1 марта 2017 года в Краснодаре и Динском районе отходы стала собирать «Мусороуборочная компания». Она подписала соглашение с министерством ЖКХ и ТЭК Краснодарского края на десять лет. Однако из-за недостатка у компании средств в городе возник мусорный коллапс. В январе 2019 года мэрии Краснодара вернули полномочия по содержанию контейнерных площадок. Пожаловаться на несанкционированные свалки можно в специальном разделе на сайте мэрии. Там же публикуют отчеты об их уборке.