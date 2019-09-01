Мужчину на надувном матрасе унесло ветром в Азовском море
В Темрюкском районе 31 августа спасли мужчину, которого унесло в Азовском море
Что произошло? В 13:55 в районе урочища Кучугуры отдыхающий плавал на надувном матраце. Из-за сильного ветра его унесло в море. Спасатели выдвинулись на поиски мужчины, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
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Другие случаи происшествия на воде. В этом году на Черноморском и Азовском побережьях уже были случаи, когда отдыхающих уносило ветром. Так, например, 5 июня в Анапе мужчину на катамаране унесло в море. Спасателям удалось вытащить его на берег. Через десять дней пятилетнего мальчика унесло на 3 км в море на надувном круге. В Анапе 20 августа спасли туристов, которые, несмотря на запрет, отправились кататься на катамаранах в море.
Удалось ли спасти туриста в Кучугурах? В 14:15 спасатели доставили его на берег. Он не пострадал. Медицинская помощь мужчине не потребовалась.
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