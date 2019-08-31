Мама и дочка из Краснодара выступят в детском выпуске шоу «Танцы»

31 августа в 21:00 на ТНТ стартует шестой сезон проекта «Танцы». На следующий день на телеканале покажут специальный детский выпуск шоу, для которого продюсеры отсмотрели несколько тысяч заявок. На кастинге в Москве наставники вместе с приглашенным членом жюри выберут юных танцовщиков, которые смогут выступить на концерте вместе с подопечными Мигеля, Егора Дружинина и Татьяны Денисовой.

На детском шоу выступят две жительницы Краснодара — дуэт мамы и дочки — 35-летняя Галина и 7-летняя Евангелина Дрига, сообщили в группе «Танцы на ТНТ | 6 сезон» «ВКонтакте».

«У меня есть своя танцевальная школа, я создаю номера для танцовщиков на детских мероприятиях. С дочкой у нас есть рубрика, она называется "Я танцую со своим ребенком"», — поделилась Галина Дрига.

Ее дочь рассказала, что занимается танцами всю жизнь, а начала танцевать «еще у мамы в животике». Девочка добавила, что ее мечтой было попасть на «Танцы» и поразить Татьяну Денисову.