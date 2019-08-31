Мама и дочка из Краснодара выступят в детском выпуске шоу «Танцы»
В эфир телеканала ТНТ 1 сентября выйдет специальный выпуск шоу «Танцы.Дети»
31 августа в 21:00 на ТНТ стартует шестой сезон проекта «Танцы». На следующий день на телеканале покажут специальный детский выпуск шоу, для которого продюсеры отсмотрели несколько тысяч заявок. На кастинге в Москве наставники вместе с приглашенным членом жюри выберут юных танцовщиков, которые смогут выступить на концерте вместе с подопечными Мигеля, Егора Дружинина и Татьяны Денисовой.
На детском шоу выступят две жительницы Краснодара — дуэт мамы и дочки — 35-летняя Галина и 7-летняя Евангелина Дрига, сообщили в группе «Танцы на ТНТ | 6 сезон» «ВКонтакте».
«У меня есть своя танцевальная школа, я создаю номера для танцовщиков на детских мероприятиях. С дочкой у нас есть рубрика, она называется "Я танцую со своим ребенком"», — поделилась Галина Дрига.
Ее дочь рассказала, что занимается танцами всю жизнь, а начала танцевать «еще у мамы в животике». Девочка добавила, что ее мечтой было попасть на «Танцы» и поразить Татьяну Денисову.
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#танцуюсосвоимребенком в массы���� Собрались попробовать, побаловаться , а даже кое-что получилось. Тут и дети-обуза и и уставшие мамы и непосредственность и мамы тигрицы, защищающие своих детенышей и забота о других детях и сильные и независимые мамы ... и может быть много чего ещё ... . Мамы могут все и танцевать тоже���� . Мама @shisha_irisha / сын @dancer_danger_krd Мама @nataliya_ya_ya / доча @zhabunetseva Мама я /доча @mini_ivi_ камера @demon_design Музыка @dakooka_official Место @st11dance ——— Ставлю хештег #танцытнткраснодар @tnt_online , чтобы проддержать наш Краснодар и вы тоже поддерживайте ���� #дети #мамы #ст11krd #миссперегрин11 #танцуюсосвоеймамой
«Танцы» — телешоу, первый выпуск которого вышел на канале ТНТ в августе 2014 года. Участники проекта борются за звание лучшего танцовщика России и главный приз — 3 млн рублей.
Жители Краснодара успешно проходили кастинг и выступали на проекте, среди них Алиса Доценко, Даша Ролик и Снежана Крюкова.
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