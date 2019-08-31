Двум туристам из Германии стало плохо при восхождении на Эльбрус

Что такое горная болезнь? Это опасно? Горная болезнь — недомогание, связанное с кислородным голоданием. Усугублять болезненное состояние может ряд факторов: физическое утомление, охлаждение, обезвоживание организма, ультрафиолетовая радиация, неблагоприятные погодные условия, резкий перепад температур. На Кавказе горная болезнь развивается на высоте 3000–3500 метров над уровнем моря. Кислородное голодание вызывает отек легких и головного мозга, от которого может наступить смерть.

Что произошло? В конце августа два туриста из Германии совершали восхождение на Эльбрус. 29 августа альпинистам стало плохо, когда они находились на высоте 5 тыс. метров (выше скал Пастухова), у них были признаки горной болезни.

На Эльбрусе уже погибали туристы от горной болезни? Да. Юга.ру рассказывали о трагическом случае, который произошел в 2014 году. Тогда на леднике Гара-Баши на Эльбрусе погиб альпинист-одиночка из Краснодара. Однако туристов часто удается спасти. Так, в августе 2018 года спасатели сняли женщину, которая в одиночку поднималась на Эльбрус и из-за приступа горной болезни потеряла сознание на высоте 5,2 тыс. метров. В августе 2019 года в горах Кабардино-Балкарии эвакуировали туриста из Австралии, которому на высоте 4,2 тыс. метров стало плохо от недостатка кислорода.

Что стало с туристами из Германии? Сообщение о случившемся поступило в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии. Отмечается, что альпинисты предварительно зарегистрировали свой маршрут в МЧС. Им на помощь отправились три спасателя на двух спецмашинах. Они в короткие сроки нашли пострадавших и помогли им спуститься с Эльбруса. К вечеру 29 августа граждане Германии были в поселке Терскол, от дальнейшей помощи они отказались, сообщили 30 августа в пресс-службе МЧС республики.