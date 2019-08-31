Двум туристам из Германии стало плохо при восхождении на Эльбрус

Кабардино-Балкария

Распечатать

Двум иностранным альпинистам, которые находились в горах Эльбрусского района, потребовалась помощь спасателей

Что произошло? В конце августа два туриста из Германии совершали восхождение на Эльбрус. 29 августа альпинистам стало плохо, когда они находились на высоте 5 тыс. метров (выше скал Пастухова), у них были признаки горной болезни.

Что такое горная болезнь? Это опасно? Горная болезнь — недомогание, связанное с кислородным голоданием. Усугублять болезненное состояние может ряд факторов: физическое утомление, охлаждение, обезвоживание организма, ультрафиолетовая радиация, неблагоприятные погодные условия, резкий перепад температур. На Кавказе горная болезнь развивается на высоте 3000–3500 метров над уровнем моря. Кислородное голодание вызывает отек легких и головного мозга, от которого может наступить смерть.

Читайте также:

На Эльбрусе уже погибали туристы от горной болезни? Да. Юга.ру рассказывали о трагическом случае, который произошел в 2014 году. Тогда на леднике Гара-Баши на Эльбрусе погиб альпинист-одиночка из Краснодара. Однако туристов часто удается спасти. Так, в августе 2018 года спасатели сняли женщину, которая в одиночку поднималась на Эльбрус и из-за приступа горной болезни потеряла сознание на высоте 5,2 тыс. метров. В августе 2019 года в горах Кабардино-Балкарии эвакуировали туриста из Австралии, которому на высоте 4,2 тыс. метров стало плохо от недостатка кислорода.

Что стало с туристами из Германии? Сообщение о случившемся поступило в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии. Отмечается, что альпинисты предварительно зарегистрировали свой маршрут в МЧС. Им на помощь отправились три спасателя на двух спецмашинах. Они в короткие сроки нашли пострадавших и помогли им спуститься с Эльбруса. К вечеру 29 августа граждане Германии были в поселке Терскол, от дальнейшей помощи они отказались, сообщили 30 августа в пресс-службе МЧС республики.

Альпинизм МЧС

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: WhatsApp, Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В Краснодаре сгорел скейт-парк возле Затона
На пляже в Сочи нашли боеприпас времен войны
Двум туристам из Германии стало плохо при восхождении на Эльбрус
Перед днем города в Краснодаре проведут общегородской субботник
Мэрию Сочи обязали вернуть в федеральную собственность леса, незаконно включенные в генплан
Коллегия судей не нашла нарушений в судах Кубани, на которые пожаловались автоконцерны

Лента новостей

Статьи

В ожидании «Стереопикника»

Организаторы краснодарских событий о закулисье городских праздников

Статьи Партнерский

Флешмоб, салют и кедр ливанский

Как Геленджик отпраздновал День города

Фоторепортажи

Рита Ора и Димаш Кудайберген

В Сочи прошло закрытие «Новой волны — 2019». Фоторепортаж

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале